Burdur'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı Burdur'da ambulansla otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İHA

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde Turgut Reis Caddesi üzerinden Süleyman Demirel Bulvarı'na doğru gitmekte olan Hakan Y. kontrolündeki içerisinde hasta olmadığı öğrenilen ambulans ile Erdem G. kontrolündeki otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 kişi yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar Erdem G., Hakan Y., Müşerref E. Y., Fatma K., ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.