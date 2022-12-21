Burdur'da annesi tarafından bir evin kapısına bırakılan bebeğin son durumu

Burdur'da annesi tarafından bir evin kapısına bırakılan bebeğin son durumu

Bebeğini bir evin kapısının önüne bıraktığı tespit edilen kadın, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Burdur Karacaören'de yaşayan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, 19 Aralık günü evinin önünde bir bebek buldu.

Taşlıoğlu, battaniyeye sarılı bebek için ihbarda bulundu.

Hipotermi geçirdi

Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin, hipotermi geçirdiği belirlendi.

Yeni doğan kız bebek, buradaki ilk tedavisinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Annesi hemen bulundu

Bu sırada jandarma bebeğin annesini aramaya koyuldu.

Ekipler; bebeği doğurup, sokağa terk eden kişinin 33 yaşındaki M.Y. olduğu belirledi.

Doğurunca korktu

Dün gözaltına alınan evli ve 3 çocuğu daha olan M.Y. ifadesinde, bebeğin eşinden olduğunu söyledi.

M.Y., bebeği doğurunca korktuğunu, bakabileceğini düşündüğü komşusunun kapısına telaşla bıraktığını söyledi ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bebeğin son durumu

AA’nın haberine göre Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden bebeğin hayati tehlikesi sürüyor.

Bebeğe antibiyotik tedavisi uygulandığı öğrenildi.