Burdur'da arızalı otomobil bir anda çalıştı: 3 araç birbirine girdi Gölhisar ilçesinde yol üzerinde arıza yapan otomobil, bir anda çalışıp hareket edince yanından geçen vince, karşı istikametten gelen başka bir otomobil de vince çarptı.

İHA Burdur’un Gölhisar ilçesi Altınyayla yolu üzerinde, Altınyayla istikametinden Gölhisar istikametine seyir halinde olan Fatma C. idaresindeki 15 SC 790 plakalı Ford marka otomobil, Gölhisar Fen Lisesi önüne geldiği esnada arıza yapması nedeniyle yol kenarında durdu. Otomobil bir anda çalıştı ve vince çarptı Otomobili tekrar çalıştırmak için uğraştığı esnada bir anda çalışarak hareket eden otomobil o esnada yanından geçmekte olan Ali B. idaresindeki 27 NB 240 plakalı vince teker kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle vinçin lastiği patladı. O sırada karşı istikametten seyir halinde olan Osman A. idaresindeki 15 HC 004 plakalı Opel marka otomobil ise panikleyerek vinçe ön çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken Gölhisar-Altınyayla yolu yaklaşık 30 dakika süre ile trafiğe kapandı. Çalışmalar neticesinden kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)