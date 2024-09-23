Burdur’da av tüfeği ile vurulan genç hayatını kaybetti Burdur’un Bucak ilçesinde arabasıyla seyir halindeyken önü kesilerek av tüfeği ile göğsünden vurulan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Burdur’un Bucak ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yıldırım Caddesi 811 Sokak kavşağında saat 20.00 sıralarında, 15 ACV 879 plakalı Tofaş otomobiliyle sokakta seyir halinde olan Beytullah Soylu’nun (24) önü O.A. (23) isimli şüpheli tarafından kesilerek av tüfeği ile araca ateş açıldı.

GÖĞSÜNDEN VURULDU

Açılan ateş sonucu Beytullah Soylu göğsünden vurulurken O.A. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vurulduktan sonra bilincini kaybeten Beytullah Soylu’nun otomobili yokuş aşağı kayarak park halinde bulunan bir otomobile çarparak durabildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan Beytullah Soylu ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede ameliyata alınan Soylu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan O .A. polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Olayın nedeni henüz bilinmezken konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)