Burdur'da bebek ölümü: 3 kişi gözaltında

Yatağında cansız bedeni bulunan 2 yaşındaki Ayşenur'un ölümü üzerine, annesi, anneannesi ve dayısı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Burdur'un Cemil Mahallesi Koskos Sokak'taki müstakil evde yaşayan Kader K., sabah işe gitmek için uyandığında, kızı Ayşenur Kazık'ın (2) yatağında hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Ayşenur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Savcının incelemesinin ardından Ayşenur'un cansız bedeni, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Minik Ayşenur'un kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

ANNE, ANNEANNE VE DAYIYA GÖZALTI

Anne Kader K., anneanne Yüksel K. ve dayı Hızır Tunç Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Aile üyelerinin ifade işlemleri devam ederken, Kader K.'nin, Ayşenur'un babası ile ayrı yaşadığı ve 1 de erkek çocuğunun olduğu öğrenildi.