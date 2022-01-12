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    Burdur'da bebek ölümü: 3 kişi gözaltında

    Yatağında cansız bedeni bulunan 2 yaşındaki Ayşenur'un ölümü üzerine, annesi, anneannesi ve dayısı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
    • DHA
    • 12.01.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 17:02
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    Burdur'da bebek ölümü: 3 kişi gözaltında

    Burdur'un Cemil Mahallesi Koskos Sokak'taki müstakil evde yaşayan Kader K., sabah işe gitmek için uyandığında, kızı Ayşenur Kazık'ın (2) yatağında hareketsiz yattığını fark etti.

    İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Ayşenur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Savcının incelemesinin ardından Ayşenur'un cansız bedeni, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Minik Ayşenur'un kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

    ANNE, ANNEANNE VE DAYIYA GÖZALTI

    Anne Kader K., anneanne Yüksel K. ve dayı Hızır Tunç Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Aile üyelerinin ifade işlemleri devam ederken, Kader K.'nin, Ayşenur'un babası ile ayrı yaşadığı ve 1 de erkek çocuğunun olduğu öğrenildi.

    Burdur da bebek ölümü: 3 kişi gözaltında #1

    Burdur da bebek ölümü: 3 kişi gözaltında #2

    Burdur da bebek ölümü: 3 kişi gözaltında #3


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