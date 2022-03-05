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    Burdur'da bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

    Bucak ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
    • AA
    • 05.03.2022 - 02:23
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    Burdur'da bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

    Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi'nde, aralarında husumet olan 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burak A. (31) ile Mehmet D. (22), Toprak T. tarafından bıçaklandı.

    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

    YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

    Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan Burak A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Mehmet D. ise ameliyata alındı.

    Haberi alarak hastaneye gelen, bıçaklanan kişilerin yakınları sinir krizi geçirdi.

    Olay yerinden kaçan Toprak T. polis ekiplerince yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Burdur da bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı #1

    Burdur da bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı #2

    Burdur da bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı #3


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