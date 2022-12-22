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    Burdur'da bir kadın ve kızı sokakta darbedildi

    Bir kadın ve kızının sokakta iki kişi tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Anne ile kızı, darp raporu alarak biri kadın iki saldırgandan şikayetçi oldu.
    • 22.12.2022 - 16:27
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 16:36
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    Burdur'da bir kadın ve kızı sokakta darbedildi

    Burdur Yenimahalle’de kızı ile iş yerine temizlik yapmaya giden Gülbiye Cesuroğlu, işi bittikten sonra evine dönerken kendilerini araçla takip eden E.B ve Ş.A. tarafından darbedildi.

    17 Aralık Cumartesi günü yaşanan şiddet, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Anne ve kızının darbedildiği anlar

    Görüntülerde bir aracın sokak ortasında durduğu, isminin E.B. olduğu öğrenilen kişinin araçtan inip Cesuroğlu ve kızının yanına giderek tartışmaya başladığı, tartışmanın büyümesiyle anne ve kızını darbettiği, arbede sırasında araçtan inen Ş.B. adlı kadının ise yere düşen Cesuroğlu’nu tekmelediği anlar yer aldı.

    Mahalleli gelince kaçtılar

    Cesuroğlu ve kızını darbeden E.B. ve Ş.B.’nin, mahallelinin toplanmasıyla olay yerinden kaçarak uzaklaştığı anlar da kamera kaydına yansıdı.

    Aldığı darbeler sonucu olay yerinde bayılan Gülbiye Cesuroğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Burdur'da kadın ve kızının sokakta darbedildi VİDEO

    ‘Öğrenciye temizlik yaptırdı’ iddiası

    Burdur Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Cesuroğlu, gazetecilere, başına gelenleri anlattı.

    Aynı mahallede oturdukları stajyer öğrencinin kızıyla arkadaş olduğunu, bundan dolayı ara ara evlerine geldiğini belirten Cesuroğlu, o gün de kızıyla temizlik yapmak için gittikleri iş yerine söz konusu stajyerin de geldiğini anlattı.

    Burdur da bir kadın ve kızı sokakta darbedildi #1

    “Kadın oradan kovulduğunu düşünerek bunu hazmedemedi”

    Cesuroğlu, stajyerin okul müdürü olduğunu öğrendiği halasının, çalıştıkları yere gelip yeğenine temizlik yaptırdığı gerekçesiyle kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

    Güvenlik görevlisinin kadını dışarı çıkardığını aktaran Cesuroğlu, "Kadın oradan kovulduğunu düşünerek bunu hazmedemedi. Sonra bizi arkamızdan sokağımıza kadar takip ettiler. Kadın ve Antalya'da diş hekimi olduğunu öğrendiğimiz damadı, araçtan inip yanımıza gelerek küfredip, bizi tekme tokat darbettiler." diye konuştu.

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    “Günlerdir ağrılar çekiyorum”

    Gözlerini hastanede açtığını belirten Cesuroğlu, burun kemiğinin ve iki parmağının kırıldığını anlattı.

    Psikolojisinin altüst olduğunu dile getiren Cesuroğlu, "Günlerdir aldığım darbelerden dolayı ağrılar çekiyorum." dedi.

    Cesuroğlu, Antalya'da yaşadıklarını öğrendiği şüpheliler E.B. ile Ş.A. hakkında polise şikayette bulunduklarını kaydetti.

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    Burdur da bir kadın ve kızı sokakta darbedildi #5


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