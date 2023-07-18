Burdur’da çay keyfi yapan adam, 20 dönümü küle çevirdi Çay demlemek için yakılan piknik tüpünden sıçrayan alevlerin otları tutuşturması sonucu çıkan yangında 20 dönüm tarım arazisi yanarak kül oldu.

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İHA

Hava sıcaklıklarının arttığı, orman yangınlarının da korkuttuğu şu günlerde Burdur’dan ilginç bir haber geldi.

Kentin Tefenni ile Çavdır ilçesi arasında bulunan Kuruçova mevkiine çalışmak için giden kişi, çay içmek istedi.

Bunun üzerine tarlasının ortasına piknik tüpünü yerleştiren adam, çay demledi.

Yangın çıktı

Ancak tüpten çıkan alevler, tarladaki otlara sıçradı.

Bu da yangına sebep oldu.

Yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalışan tarla sahibi, başarılı olamayınca 112’yi aradı.

20 dönüm kül oldu

İhbar üzerine bölgeye Gölhisar, Çavdır ve Tefenni İlçelerinden Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin ve vatandaşların traktörleriyle müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangında yaklaşık 20 dönüm tarım arazisinin yanarak kül olduğu belirtildi.