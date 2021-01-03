- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Burdur'da devrilen tırdaki sebze ve meyveler yola saçıldı
Burdur'da devrilen tırdaki sebze ve meyveler yola saçıldı
Sürücünün yara almadan atlattığı kazada yollar kilolarca sebze ve meyveyle kaplandı.
- DHA
- 03.01.2021 - 10:12
- Güncelleme : 03.01.2021 - 11:06
Antalya'nın Finike ilçesinden yüklediği elma, portakal, domates, kabak ve biberleri İstanbul'a götürmek üzerek Tuncay Avşar yönetimindeki tır yola çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Antalya kavşağında yan yatarak yaklaşık 200 metre sürüklendi.
YOLLAR MEYVEYLE KAPLANDI
Sürücü Avşar'ın yara almadan kurtulduğu kazada tırda yüklü sebze ve meyveler yola ve refüje saçıldı.
Kazanın ardından olay yerine gelen karayolları ekipleri, yola dökülen sebze ve meyveleri temizledi.
Burdur'da devrilen tırdaki sebze ve meyveler yola saçıldı ViDEO