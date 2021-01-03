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    Burdur'da devrilen tırdaki sebze ve meyveler yola saçıldı

    Sürücünün yara almadan atlattığı kazada yollar kilolarca sebze ve meyveyle kaplandı.
    • DHA
    • 03.01.2021 - 10:12
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 11:06
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    Burdur'da devrilen tırdaki sebze ve meyveler yola saçıldı

    Antalya'nın Finike ilçesinden yüklediği elma, portakal, domates, kabak ve biberleri İstanbul'a götürmek üzerek Tuncay Avşar yönetimindeki tır yola çıktı.

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Antalya kavşağında yan yatarak yaklaşık 200 metre sürüklendi.

    YOLLAR MEYVEYLE KAPLANDI

    Sürücü Avşar'ın yara almadan kurtulduğu kazada tırda yüklü sebze ve meyveler yola ve refüje saçıldı.

    Kazanın ardından olay yerine gelen karayolları ekipleri, yola dökülen sebze ve meyveleri temizledi.

    Burdur'da devrilen tırdaki sebze ve meyveler yola saçıldı ViDEO


    Burdur da devrilen tırdaki sebze ve meyveler yola saçıldı #1

    Burdur da devrilen tırdaki sebze ve meyveler yola saçıldı #2

    Burdur da devrilen tırdaki sebze ve meyveler yola saçıldı #3

    Burdur da devrilen tırdaki sebze ve meyveler yola saçıldı #4

    Burdur da devrilen tırdaki sebze ve meyveler yola saçıldı #5

    Burdur da devrilen tırdaki sebze ve meyveler yola saçıldı #6

    Burdur da devrilen tırdaki sebze ve meyveler yola saçıldı #7

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