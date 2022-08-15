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    Burdur'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi

    Burdur'da otomobille seyir halindeyken kalp krizi geçiren 49 yaşındaki sürücü Faruk Doğanyer, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
    • 15.08.2022 - 15:29
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 15:40
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    Burdur'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi

    Burdur merkez Şirinevler Mahallesi Akçay Sokak'ta 15 DP 567 plakalı otomobille seyir halinde olan Faruk Doğanyer, direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

    Doğanyer'in otomobili önce park halindeki otomobile, ardından Burdur Kapalı Cezaevi duvarına çarptı.

    Sağlık ekipleri sevkedildi

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

    İlk müdaheleyi olay yerinden geçen hemşire yaptı

    Otomobilde sıkışan Doğanyer, Burdur İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Doğanyer'e ilk müdahaleyi olay yerinden geçen bir hemşire yaptı.

    Burdur'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi VİDEO


    Hayatını kaybetti

    Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Doğanyer yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

    DHA'nın haberine göre, otomobildeki telefonunun çalması üzerine görevli trafik polisi sürücünün arayan kızına babasının kaza geçirdiğini ve Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü söyledi.

    Burdur da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi #1

    Burdur da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi #2

    Burdur da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi #3


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