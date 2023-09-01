Burdur'da domuz avında yanlışlıkla kendini vurdu: Yaşamını yitirdi Burdur'un Ağlasun ilçesinde, domuzlardan korumak için gittiği mısır tarlasında av tüfeğinin patlaması sonucu yaralanan genç adam, hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Burdur’un Ağlasun ilçesine bağlı Mamak köyünde Aktaş mevkiindeki mısır tarlasını domuzlardan korumak için bölgeye giden Abdülhamid Koçak, motosikletten indiği esnada ruhsatlı av tüfeğinin patlaması sonucunda ağır yaralandı.

Olay sonrasında bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yaralanan Abdülhamid Koçak, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Buradaki tetkiklerin ardından ise Antalya'ya sevk edilen genç adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.