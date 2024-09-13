Burdur'da drenaj çalışması sırasında göçük oluştu: 1 ölü Büğdüz köyünde bir arazide drenaj çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük oluştu. 55 yaşındaki işçi N.H. göçük altında kalarak can verdi.

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DHA

Burdur'da feci kaza...

Burdur merkeze bağlı Büğdüz köyünde drenaj çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmanın yürütüldüğü sırada toprak kayması sonucu göçük oluştu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Drenaj çalışmasında görevli olan işçi N.H., göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışma sonucu göçük altında kalan N.H.'ye ulaştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede N.H.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcının incelemesinin ardından göçük altından çıkarılan N.H.'nin cansız bedeni, Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)