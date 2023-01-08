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    Burdur'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polise çarpıp kaçtı

    Bucak ilçesinde denetime takılan araç, ’Dur’ ihtarına uymayarak polis memuruna çarpıp kaçtı.
    • 08.01.2023 - 04:39
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    Burdur'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polise çarpıp kaçtı

    Bucak Bölge Trafik Denetleme İstasyonunda polis tarafından yapılan denetime takılan 07 ADL 84 plakalı araç sürücüsü M.Ö. polisin ’Dur’ İhtarına uymayıp polis memuru Rafet A.’ya çarparak olay yerinden kaçtı. Bucak Emniyetini peşine takan sürücü çok geçmeden Bucak Devlet Hastanesi yakınlarında yakalandı.

    Biri polis aracı 3 araca daha çarptı

    İHA'nın haberine göre; yakalanırken biri polis aracı olmak üzere 3 araca daha çarpan sürücü gözaltına alındı. Kontrol için Bucak Devlet Hastanesine götürülen M.Ö.’nün alkollü olduğu, bu yüzden uygulamadan kaçtığı öğrenildi.

    Burdur da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polise çarpıp kaçtı #1

    Yaralı polisin durumu iyi

    Öte yandan aracın çarptığı polis memuru Rafet A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Mesai arkadaşlarının yaralandığını öğrenen polisler hastaneye akın etti.

    Burdur da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polise çarpıp kaçtı #2

    Burdur da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polise çarpıp kaçtı #3


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