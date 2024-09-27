Burdur'da yaşanan ilginç olay hayrete düşürdü...
Merkeze bağlı Şirinevler Mahallesi üzerinde bulunan otobüs durağında otobüs bekleyen R.K.’ye yolun karşısından av tüfeği ile ateş edildi.
BACAĞINDAN YARALANDI
Saçmaların bacağına isabet ettiği R.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şahsın E.E. olduğunu tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı.
Olay yeri inceleme ekipleri ise saldırıda hasar gören durakta incelemelerde bulundu.
Hastanede tedavi altına alınan R.K.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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