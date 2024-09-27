Burdur'da durakta otobüs beklerken av tüfeğiyle vuruldu İşe gitmek için şehir merkezindeki otobüs durağında bekleyen R.K. isimli kadın, yolun karşısından av tüfeği ile ateş açılması sonucu bacağından yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Burdur'da yaşanan ilginç olay hayrete düşürdü...

Merkeze bağlı Şirinevler Mahallesi üzerinde bulunan otobüs durağında otobüs bekleyen R.K.’ye yolun karşısından av tüfeği ile ateş edildi.

BACAĞINDAN YARALANDI

Saçmaların bacağına isabet ettiği R.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şahsın E.E. olduğunu tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri ise saldırıda hasar gören durakta incelemelerde bulundu.

Hastanede tedavi altına alınan R.K.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)