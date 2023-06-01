Burdur'da duvar boyarken düşerek can verdi

İHA
Burdur'un Fevzi Çakmak Mahallesi'nde akılalmaz bir olay yaşandı.
Evin duvarını boyarken dengesini kaybeden Mustafa Kösüş (42) yaklaşık 2 buçuk metre yükseklikten yere düştü.
Düştüğü esnada kafasını yere vuran Kösüş ağır yaralandı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Gece saatlerinde durumu kötüleşen Kösüş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mustafa Kösüş’ün cenazesi Sultandere mezarlığında toprağa verildi.