Burdur'da ekmek yapmak isterken evden oldular
İHA

Dikkatsiz vatandaşların sebep olduğu yangınlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Yaşanan olayın adresi bu kez de oldu.

Burdur'da sabah saatlerinde Karasenir Mahallesi’nde Hüseyin Sayın’a ait 2 katlı evin çatı katı, pişirildiği esnada bir anda alevlere teslim oldu.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Alevlerin yükseldiği çatı katında yangını söndüremeyen ev sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çatı katı kullanılmaz hale geldi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, birçok noktadan gözüken alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının gerçekleştiği binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.