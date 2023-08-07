Burdur'da ekmek yapmak isterken evden oldular Müstakil bir evin çatı katında ekmek pişirilirken çıkan yangının ardından çatı alevlere teslim olurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İHA

Dikkatsiz vatandaşların sebep olduğu yangınlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Yaşanan olayın adresi bu kez de Burdur oldu.

Burdur'da sabah saatlerinde Karasenir Mahallesi’nde Hüseyin Sayın’a ait 2 katlı evin çatı katı, ekmek pişirildiği esnada bir anda alevlere teslim oldu.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Alevlerin yükseldiği çatı katında yangını söndüremeyen ev sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çatı katı kullanılmaz hale geldi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, birçok noktadan gözüken alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının gerçekleştiği binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.