Burdur'da eşine öfkelenen şahıs havaya ateş açtı

İHA
Burdur'da otomobille seyir halindeki çift, bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle yol ortasında durarak otomobilden inen B.K. (43), bagajdan aldığı ruhsatsız av tüfeği ile havaya bir el ateş açarak bölgeden uzaklaştı.
Kısa sürede yakalandı
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin bölgede yaptığı incelemeler sonrasında güvenlik kameralarından tespit edilen B.K. kısa sürede yakalandı.
Hakkında adli işlem başlatıldı
Gözaltına alınarak karakola götürülen B.K. hakkında, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)