Burdur'da eşini başkasıyla gören adam şoföre saldırdı! 3 araç hasar aldı Otomobilde başkasının yanında boşanma aşamasındaki eşini görünce sinirlenen adamın şoföre saldırmasının ardından panikleyen şoför gaza basınca 3 otomobil birbirine girdi.

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İHA

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Burdur'un Halk Pazarı Caddesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Mustafa K. isimli adam çalışır vaziyetteki otomobilin içindeyken arkadaşının boşanma aşamasındaki kocasının saldırısına uğradı.

Panikle otomobilin gaz pedalına basan sürücüsü Mustafa K. ilk olarak önde park halinde bulunan Mustafa Y.'ye ait 15 DB 696 plakalı otomobile arkadan çarptı.

3 araba birbirine girdi

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yola çıkan Mustafa K. yönetimindeki 15 DB 696 plakalı otomobil, daha sonra karşıdan gelen seyir halindeki Cayit A. idaresindeki 15 DF 015 plakalı otomobile çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Arkadaşından ve eşinden şikayetçi oldu

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Mustafa K. saldırıya uğradığını ve kazaya sebebiyet verdiğini iddia ettiği kız arkadaşının boşanma aşamasındaki kocasından şikayetçi oldu.