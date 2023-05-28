Burdur'da eşini öldüren kadın kendini ihbar etti Burdur'da eşi İsmail Işık'ı av tüfeğiyle vurup öldüren Ayşe Işık, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

DHA

Burdur merkez Düğer köyünde oturan 10 yıllık evli, 3 çocuklu Ayşe-İsmail Işık çifti, sabah saatlerinde tartışmaya başladı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında 28 yaşındaki Ayşe Işık, evde bulunan 'çift kırma' tabir edilen av tüfeğiyle eşine ateş etti.

32 yaşındaki İsmail Işık vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yerde hareketsiz kaldı.

Ambulans çağırdı

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ayşe Işık, eşini vurduğunu söyleyerek, ambulans istedi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İsmail Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Işık'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Jandarma teslim aldı

Ayşe Işık ise jandarma ekipleri tarafından Hacılar Jandarma Karakolu'na götürüldü. Jandarma ekipleri köyde güvenlik tedbiri aldı.