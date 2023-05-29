Burdur'da eşini öldüren kadın, susma hakkını kullandı 32 yaşındaki kocasını av tüfeğiyle vurup öldüren kadın, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Katil zanlısı kadın, jandarmada, savcılıkta ve mahkemede susma hakkını kullandı. Çiftin çocukları ise yakınlarına teslim edildi.

DHA

10 yıllık evli Ayşe ve İsmail Işık çifti, Burdur merkeze bağlı Düğer köyünde yaşamını sürdürüyordu…

3 çocuk sahibi çift arasında dün sabah saatlerinde tartışma çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında 28 yaşındaki Ayşe Işık, evde bulunan 'çift kırma' diye tabir edilen av tüfeğiyle eşine ateş etti.

Hayatını kaybetti

32 yaşındaki İsmail Işık, vücuduna isabet eden saçmalarla yere yığıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ayşe Işık, eşini vurduğunu söyleyerek, ambulans istedi.

Adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İsmail Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Susma hakkını kullandı

Işık'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Ayşe Işık ise gözaltına alınarak, Hacılar Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Jandarmada ifade vermeyen Ayşe Işık, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayşe Işık, savcılık sorgusunda ve tutuklanma istemiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğinde de susma hakkını kullandı.

Tutuklandı

Ayşe Işık, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Öte yandan, İsmail Işık'ın cenazesinin bugün öğle vakti Düğer köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Çiftin çocukları ise yakınlarına teslim edildi.