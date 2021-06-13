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    Burdur'da iki araç birbirine girdi: 7 yaralı

    Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 13.06.2021 - 08:41
    • Güncelleme : 13.06.2021 - 08:47
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    Burdur'da iki araç birbirine girdi: 7 yaralı

    Burdur- Ankara kara yolu Dağ Yolu Kavşağı'nda Osman Baş (35) yönetimindeki kamyonet ile Songül Kara (46) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

    3'Ü ÇOCUK 7 YARALI

    Kamyonet sürücüsü Osman Baş'ın yara almadığı kazada otomobil sürücüsü Songül Kara ile aynı araçta bulunan eşi Hüsnü Kara (50) ve çocukları Nursima (5), Musab (7), Abdulkadir (9), Faika (23) ve Esmanur (16) yaralandı.

    Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

    Burdur'da iki araç birbirine girdi: 7 yaralı VİDEO

    "FREN DE KURTARAMADI"

    Kamyonet sürücüsü Osman Baş, "Ben normal bir hızla gidiyordum. Dağ yolundan anayola çıkan araca vurdum. Fren yapmama rağmen kurtaramadım" dedi.

    Kamyonet sürücüsü Osman Baş ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

     


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