Burdur'da iki komşu, evde yakaladıkları hırsızı ellerinden kaçırdı Burdur'da iki komşunun evde yakaladıkları hırsız, balkonda polisi bekledikleri sırada kaçmayı başardı.

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AA & Ensonhaber

Burdur'da, Emek Mahallesi'nde bulunan Yahya Kemal Caddesi'ndeki bir apartmanda, ayakkabılıkta bulduğu anahtarla ilk önce bir daireye giren hırsız, ev içerisindeki ziynet eşyalarını ve bir miktar dövizi çaldı.

Aynı yöntemi kullanarak daha sonra alt kattaki bir daireye giren hırsız, ev sahibiyle koridorda karşılaştı. Ev sahibi, hırsızı fark edince hemen üst kattaki komşusu Hatice Çiçek'ten yardım talep etti.

İki komşu, hırsızı kontrol altına alarak polisin gelmesini beklemek amacıyla balkona çıktı. Bu sırada hırsız, kullandığı anahtarla kapıyı açarak hızla kaçmayı başardı.

Olayın ihbarı üzerine apartmana gelen polis ekipleri, hırsızı yakalamak için detaylı bir çalışma başlattı.

"Elimizden kaçırdık"

Komşusunun evinde hırsızı gören Hatice Çiçek, gazetecilere, evde eldivenli ve ayakkabılı duran hırsızla karşılaştıklarını söyledi.

Hırsızın 1,60 boylarında, beyaz tenli, tesettürlü 30-35 yaşlarında bir kadın olduğunu belirten Çiçek, komşusuyla kapıyı kilitleyip polisi beklediklerini aktardı.

Çiçek, yakaladıkları hırsızın evden kaçmak için üstlerine geldiğinde komşusuyla panik olduğunu dile getirerek,

Ömer, 'Biz balkona geçelim, nasıl olsa kapıyı kilitledik, kaçamaz artık' dedim. Meğer kapının yedek anahtarını ayakkabılıktan alıp içeriye girmiş. Biz balkondayken o anahtarla kapıyı açıp kaçtı. Çünkü bize zarar verebilir diye onunla boğuşmak, etkisiz hale getirmek istemedik. Ömer Bey arkasından koştu ancak nafile yakalayamadı. Sanırım arabayla uzaklaştı, dolayısıyla elimizden kaçırdık.

ifadelerini kullandı.

Hırsızı teşhis edip emniyete bildirdiğini vurgulayan Çiçek, insanlardan evlerinden çıkarken ayakkabılığa evlerinin yedek anahtarını bırakmamalarını istedi.

"Kızımın düğünü için biriktirdiğimiz altın ve doları çaldı"

Evinden para ve altın çalınan Ali Belenkuyu da eşiyle işte oldukları sırada evlerine giren hırsızın nişanlı olan kızlarının düğünü için biriktirdikleri altın ve doları çaldığını anlattı.

Kendilerinden sonra alttaki komşularına da hırsızın girdiğini ancak orada yakalandığını dile getiren Belenkuyu,

Oraya da aynı yöntemle anahtarla girdiği için polisleri beklerken kapıyı açıp gidiyor. Kızımı nişanladık, onun düğünü için biriktirmiştik ama gitti. Bir an önce hırsızın bulunmasını istiyoruz.

diye konuştu.