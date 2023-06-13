Burdur'da ilerleyen yolcu otobüsü alev topuna döndü İstanbul-Alanya seferini yapan otobüs bir anda alev aldı. Durumu fark eden şoför, yolcuları tahliye ederken yaralanan olmadı.

İHA Burdur'da ilerleyen yolcu otobüsü dehşeti yaşadı. 38 yolcusu ile İstanbul-Alanya seferini yapan Necati Şimşek idaresindeki 07 NDB 99 plakalı yolcu otobüsü seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Şoför, yolcuları tahliye etti Durumu fark eden sürücü, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüs küle döndü Yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, 38 yolcu ve mürettebattan yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yolcular başka bir otobüs ile Alanya’ya gönderildi.