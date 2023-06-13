Burdur'da ilerleyen yolcu otobüsü alev topuna döndü
İHA

Burdur'da ilerleyen otobüsü dehşeti yaşadı.

38 yolcusu ile İstanbul-Alanya seferini yapan Necati Şimşek idaresindeki 07 NDB 99 plakalı yolcu otobüsü seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

Şoför, yolcuları tahliye etti

Durumu fark eden sürücü, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Burdur'da ilerleyen yolcu otobüsü alev topuna döndü

Otobüs küle döndü

Yangında kullanılamaz hale gelirken, 38 yolcu ve mürettebattan yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yolcular başka bir otobüs ile Alanya’ya gönderildi.