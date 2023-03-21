Burdur'da inşaata çıkan şahıs, polis müdahalesiyle aşağı indirildi Psikolojik sorunları olduğu belirlenen vatandaş, inşaatın 5'inci katına çıkarak tehlikeli hareketler sergiledi. Polisin 1 saat ikna etmeye çalıştığı şahıs, indirilerek emniyete götürüldü.

Burdur'un Aydınlıkevler Mahallesi Cevher Sokak'ta panik anları yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunlar yaşayan M.D.Ö. (30) isimli şahıs, sokakta bulunan inşaatın beşinci katına çıkarak tehlikeli hareketlerde bulundu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İkna edebilmek içim mücadele verdiler

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önlem amaçlı hava yastığı açarken, polis ekipleri de şahsı ikna edebilmek için yoğun çaba harcadı.

1 saat sonra aşağı indirildi

1 saat süren çabaların sonrasında ikna edilen M.D.Ö., polis ekiplerinin nezaretinde aşağıya indirildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından M.D.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.