Burdur'da işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 13 kişi yaralandı Burdur'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı. Kaada yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Burdur Karamanlı-Yeşilova karayolu Bağlıorman mevkisinde Yaşar C. (56) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü Fahri Tolga S. (27) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

13 kişi yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılardan Yaşar C., Meryem Ş. (57), Ayşe Y. (47), Güldane T. (51), Sariye D. (67), Nevile S. (61), Ayşe Y. (45), Meral K. (50), Gülsüm B. (62), Karamanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer yaralılar Fahri Tolga S. (27), Cemile S. (66), Aliye B. (64) ve Fatma T. (42) ise ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.