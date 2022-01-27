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- Burdur’da, jandarma ekipler şehitliği temizledi
Burdur’da, jandarma ekipler şehitliği temizledi
Tefenni ilçesinde jandarma ekipleri, kar altında kalan şehit mezarlarını temizleyerek bayraklarını yeniledi.
- İHA
- 27.01.2022 - 08:48
- Güncelleme : 27.01.2022 - 09:20
Burdur’un Tefenni ilçesinde yoğun kar yağışının ardından, şehitlikteki kabirler beyaz örtüyle kaplandı.
Kaymakamlık talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, şehitliği temizledi.
BAYRAKLAR DEĞİŞTİRİLDİ
Jandarma personelleri şehit kabirleri üzerindeki karlar temizlenirken, yıpranan Türk bayrakları da yenileriyle değiştirildi.