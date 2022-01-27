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    Burdur’da, jandarma ekipler şehitliği temizledi

    Tefenni ilçesinde jandarma ekipleri, kar altında kalan şehit mezarlarını temizleyerek bayraklarını yeniledi.
    • İHA
    • 27.01.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 09:20
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    Burdur’da, jandarma ekipler şehitliği temizledi

    Burdur’un Tefenni ilçesinde yoğun kar yağışının ardından, şehitlikteki kabirler beyaz örtüyle kaplandı.

    Kaymakamlık talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, şehitliği temizledi.

    BAYRAKLAR DEĞİŞTİRİLDİ

    Jandarma personelleri şehit kabirleri üzerindeki karlar temizlenirken, yıpranan Türk bayrakları da yenileriyle değiştirildi.

    Burdur’da, jandarma ekipler şehitliği temizledi #1

    Burdur’da, jandarma ekipler şehitliği temizledi #2

    Burdur’da, jandarma ekipler şehitliği temizledi #3

    Burdur’da, jandarma ekipler şehitliği temizledi #4

    Burdur’da, jandarma ekipler şehitliği temizledi #5


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