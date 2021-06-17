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- Burdur'da jandarma ekipleri, yolcu olarak bindikleri araçları denetledi
Burdur'da jandarma ekipleri, yolcu olarak bindikleri araçları denetledi
Jandarma ekipleri, 2 gün boyunca toplu taşıma araçlarına yolcu olarak bindi. Ekipler, yolcu olarak bindikleri araçlarda denetim gerçekleştirdi.
- İHA
- 17.06.2021 - 16:17
- Güncelleme : 17.06.2021 - 16:31
Burdur’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sivil olarak denetim yaptı. Ekipler, toplu taşıma araçlarında uygulanması gereken kuralları inceledi.
KURAL İHLALİNE RASTLANILMADI
2 gün boyunca toplu taşıma araçlarına yolcu olarak binen sivil jandarma ekipleri, sürücülerin yol güzergahı boyunca kurallara uyup uymadığını kontrol etti.
4 toplu taşıma aracının kontrol edildiği denetimde, sürücülerin herhangi bir kural ihlali yapmadığı tespit edildi.