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    Burdur'da jandarma ekipleri, yolcu olarak bindikleri araçları denetledi

    Jandarma ekipleri, 2 gün boyunca toplu taşıma araçlarına yolcu olarak bindi. Ekipler, yolcu olarak bindikleri araçlarda denetim gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 17.06.2021 - 16:17
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 16:31
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    Burdur'da jandarma ekipleri, yolcu olarak bindikleri araçları denetledi

    Burdur’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sivil olarak denetim yaptı. Ekipler, toplu taşıma araçlarında uygulanması gereken kuralları inceledi.

    KURAL İHLALİNE RASTLANILMADI

    2 gün boyunca toplu taşıma araçlarına yolcu olarak binen sivil jandarma ekipleri, sürücülerin yol güzergahı boyunca kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

    4 toplu taşıma aracının kontrol edildiği denetimde, sürücülerin herhangi bir kural ihlali yapmadığı tespit edildi.

    Burdur da jandarma ekipleri, yolcu olarak bindikleri araçları denetledi #1

    Burdur da jandarma ekipleri, yolcu olarak bindikleri araçları denetledi #2

    Burdur da jandarma ekipleri, yolcu olarak bindikleri araçları denetledi #3

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