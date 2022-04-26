Petrol
102.5
0.33%
Euro
15.77
-0.37%
Dolar
14.80
0.23%
Altın
907.19
0.58%
Borsa
2424
-2.37%
Bitcoin
585.890
1.01%
BTXN Coin
21.01
1.64%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Burdur'da kaçakçılara operasyon: 10 gözaltı

    Kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, iş yerlerinde aramalar yapıldı. 10 iş yeri sahibi hakkında işlem yapılırken, çok sayıda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.
    • 26.04.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 17:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burdur'da kaçakçılara operasyon: 10 gözaltı

    Burdur’da, kaçakçılara yönelik operasyonlar devam ediyor…

    Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Nisan Perşembe günü, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde denetim ve kontroller yaptı.

    İHA’nın haberine göre; bandrolsüz kıyılmış tütün, bandrolsüz makaron ve içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron satışı yapan iş yerlerine yönelik aramalar yapıldı.

    Ele geçirilenler

    Yapılan aramada 87 kilogram kıyılmış tütün, 957 adet menşei belli olmayan kaçak emtia, 30 bin 920 adet doldurulmuş makaron, 43 bin 800 adet boş makaron ele geçirildi.

    10 şüpheli hakkında işlem yapıldı

    İş yeri sahipleri, M.A.İ., A.G., R.B., A.Ş., H.B., R.V., M.K., M.I., İ.D. ve H.H.Ç. isimli şahıslara 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten işlem yapıldı. Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    Burdur da kaçakçılara operasyon: 10 gözaltı #1


    İlginizi Çekebilir

    Burdur'da kaçakçılara operasyon: 10 gözaltı
    3. Sayfa

    Burdur'da kaçakçılara operasyon: 10 gözaltı

    Diyanet açıkladı: İki bayram arasında evlenmek günah mı?
    Yaşam

    Diyanet açıkladı: İki bayram arasında evlenmek günah mı?

    Aklında Bitcoin almak varsa hemen hesabını açabilirsin
    Bitcoin

    Aklında Bitcoin almak varsa hemen hesabını açabilirsin

    Görüş Bildir