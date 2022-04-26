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- Burdur'da kaçakçılara operasyon: 10 gözaltı
Burdur'da kaçakçılara operasyon: 10 gözaltı
- 26.04.2022 - 16:42
- Güncelleme : 26.04.2022 - 17:16
Burdur’da, kaçakçılara yönelik operasyonlar devam ediyor…
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Nisan Perşembe günü, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde denetim ve kontroller yaptı.
İHA’nın haberine göre; bandrolsüz kıyılmış tütün, bandrolsüz makaron ve içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron satışı yapan iş yerlerine yönelik aramalar yapıldı.
Ele geçirilenler
Yapılan aramada 87 kilogram kıyılmış tütün, 957 adet menşei belli olmayan kaçak emtia, 30 bin 920 adet doldurulmuş makaron, 43 bin 800 adet boş makaron ele geçirildi.
10 şüpheli hakkında işlem yapıldı
İş yeri sahipleri, M.A.İ., A.G., R.B., A.Ş., H.B., R.V., M.K., M.I., İ.D. ve H.H.Ç. isimli şahıslara 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten işlem yapıldı. Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.