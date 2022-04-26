Burdur'da kaçakçılara operasyon: 10 gözaltı

Kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, iş yerlerinde aramalar yapıldı. 10 iş yeri sahibi hakkında işlem yapılırken, çok sayıda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.