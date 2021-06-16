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Burdur’da kamyon şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Burdur’da kamyon şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü, aracı ile şarampole yuvarlandı. Sürücü ve araçta sıkışan 1 kişi, kazayı yaralı olarak atlattı.