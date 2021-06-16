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- Burdur’da kamyon şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Burdur’da kamyon şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
- DHA
- 16.06.2021 - 10:00
- Güncelleme : 16.06.2021 - 10:34
Antalya-Burdur karayolunda seyir halinde olan Süleyman Mor, Bucak'a bağlı Karapınar köyü yakınlarında idaresindeki kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Şarampole devrilen kamyon, yüksek gerilim hattı direğini parçaladı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mor, ekipler tarafından kamyondan çıkarıldı.
HASTANELERE KALDIRILDILAR
Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı halde ambulansa alınarak Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kamyonda bulunan diğer yaralı Mehmet Sert’in araçta sıkışması ekipleri harekete geçirdi.
Bucak Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonrası Mehmet Sert kamyondan çıkarıldı.
İlk müdahalesi yapılan Mehmet Sert de Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Burdur’da kamyon şarampole yuvarlandı: 2 yaralı VİDEO
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Jandarma ekipleri, yüksek gerilim hattındaki tellerin çevresinde güvenlik önlemleri aldı.
Direğin yeniden dikilmesi için çalışma başlatıldı.