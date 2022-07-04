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- Burdur'da kamyonet ve tırın karıştığı kazada sürücüler ölümden döndü
Burdur'da kamyonet ve tırın karıştığı kazada sürücüler ölümden döndü
- 04.07.2022 - 21:09
- Güncelleme : 04.07.2022 - 21:24
Burdur'da Ağlasun ilçesi Taşkapı köyü yakınlarında Ağlasun istikametinden Burdur istikametine giden Gökhan Altaş yönetimindeki 15 NS 505 plakalı tır ile karşı yönden gelen Ferhat Çağlayan yönetimindeki 03 FY 549 kamyonet çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Burdur itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan tır ve kamyonet sürücüleri itfaiye ekipleri tarafından kabinlerin kesilmesiyle kurtarıldı.
Araç şoförleri bulundukları yerden çıkartıldı
İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu araç şoförleri bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İHA'nın aktardığına göre kaza nedeniyle Ağlasun ilçesi yolu trafiğe kapanırken, yaralı sürücüler Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Burdur'da kamyonet ve tırın karıştığı kazada sürücüler ölümden döndü VİDEO