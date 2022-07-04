Petrol
113.81
1.95%
Euro
17.5202
0.24%
Dolar
16.8009
0.28%
Altın
977.74
0.17%
Borsa
2406
-1.55%
Bitcoin
333.670
2.37%
BTXN Coin
6.82
-0.29%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Açık 25 C

    Burdur'da kamyonet ve tırın karıştığı kazada sürücüler ölümden döndü

    Burdur'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler araç içerisinde sıkıştı.
    • 04.07.2022 - 21:09
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 21:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burdur'da kamyonet ve tırın karıştığı kazada sürücüler ölümden döndü

    Burdur'da Ağlasun ilçesi Taşkapı köyü yakınlarında Ağlasun istikametinden Burdur istikametine giden Gökhan Altaş yönetimindeki 15 NS 505 plakalı tır ile karşı yönden gelen Ferhat Çağlayan yönetimindeki 03 FY 549 kamyonet çarpıştı.

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Burdur itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Araçta sıkışan tır ve kamyonet sürücüleri itfaiye ekipleri tarafından kabinlerin kesilmesiyle kurtarıldı.

    Araç şoförleri bulundukları yerden çıkartıldı

    İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu araç şoförleri bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    İHA'nın aktardığına göre kaza nedeniyle Ağlasun ilçesi yolu trafiğe kapanırken, yaralı sürücüler Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Burdur'da kamyonet ve tırın karıştığı kazada sürücüler ölümden döndü VİDEO

    Burdur da kamyonet ve tırın karıştığı kazada sürücüler ölümden döndü #1

    Burdur da kamyonet ve tırın karıştığı kazada sürücüler ölümden döndü #2

    Burdur da kamyonet ve tırın karıştığı kazada sürücüler ölümden döndü #3


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Emniyet kemeri ihmali can aldı
    3. Sayfa

    Emniyet kemeri ihmali can aldı

    Konya'dan ilk 6 ayda 1 milyar 609 milyon dolarlık ihracat
    Ekonomi

    Konya'dan ilk 6 ayda 1 milyar 609 milyon dolarlık ihracat

    Görüş Bildir