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    Burdur'da kapı önünde yeni doğmuş bebek bulundu

    Bir evin önüne bırakılan yeni doğmuş bebek, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Solunum sıkıntısı çektiği belirlenen bebeğin, 7 saat soğukta kaldığı tespit edildi.
    • 19.12.2022 - 15:44
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 16:59
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    Burdur'da kapı önünde yeni doğmuş bebek bulundu

    Burdur'da yürekleri dağlayan bir olay yaşandı.

    Merkeze bağlı Karacaören köyünde yaşayan Mehmet Taşlıoğlu, sabah saatlerinde işe gitmek için hazırlandı.

    Ardından dışarı çıkmak için kapıyı açan Taşlıoğlu, yerde kundağa sarılı bir bebek gördü.

    Bebeği hemen içeri alan genç adam, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Öte yandan jandarma ekiplerine de ihbarda bulundu.

    Yoğun bakıma kaldırıldı

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından kız olduğu belirlenen bebeği hastaneye kaldırdı.

    Yeni doğan yoğun bakım servisine sevk edilen bebek, tedavi altına alındı.

    Burdur da kapı önünde yeni doğmuş bebek bulundu #1

    Solunum sıkıntısı çektiği belirlendi

    Burada yapılan incelemelerde bebeğin yeni doğduğu, kordonunun bile bağlı olduğu görüldü.

    Solunum sıkıntısı çeken bebek, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    Burdur'da kapı önünde yeni doğmuş bebek bulundu VİDEO

    Burdur da kapı önünde yeni doğmuş bebek bulundu #2

    7 saat soğukta kaldı

    Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, bebeğin gece saat 03.00 saatlerinde kapının önüne bırakıldığını tespit etti.

    İHA'nın aktarımına göre; 7 saat soğukta kapının önünde duran bebeğin durumu ciddiyetini koruyor. Jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

    Burdur da kapı önünde yeni doğmuş bebek bulundu #3

    Burdur da kapı önünde yeni doğmuş bebek bulundu #4


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