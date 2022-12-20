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    Burdur'da kapıya bırakılan yeni doğan bebek olayında yeni gelişme

    Burdur’da bir evin kapısına bırakılan ve sabah bulunan bebekle ilgili yeni gelişme yaşandı. Aynı köyde yaşayan ve bebeğin kendisine ait olduğunu iddia eden kadın hakkında inceleme başlatıldı.
    • 20.12.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 17:38
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    Burdur'da kapıya bırakılan yeni doğan bebek olayında yeni gelişme

    Burdur merkeze bağlı Karacaören köyünde Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, sabah evden çıktığında kapının önünde kundakta göbek bağı dahi düşmemiş bebekle karşılaştı. Bebeği hemen içeri alıp sobayı yakarak ısıtmaya çalışan Taşlıoğlu, durumu köy muhtarına bildirdi.

    Bebek, muhtarın jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından köye gelen 112 ekibi tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Soğuk havada 7 saat dışarıda kalan ve solunum sıkıntısı yaşayan bebek, yapılan ilk kontrollerin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    "Sabah kalktığımızda çocuktan ağlama sesi geliyordu, öyle fark ettik"

    Bebeği bulan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, "Gece saat 03.00 sıralarında kapı tıkırtısı oldu. Biz korktuğumuzdan çıkıp bakmadık. Sabah saat 10 civarında tavukları yemlemek için dışarıya çıktığımızda kapının önünde bebeği gördüm. Hanımıma seslendim. O hemen gelip içeriye aldı bebeği. Sobayı yakıp ısınmasını sağladık. Daha sonra muhtara haber verdik. Muhtar da jandarmaya ve 112'ye haber vermiş. Ambulans ve jandarma geldi, bebeği alıp götürdüler. Sabah kalktığımızda çocuktan ağlama sesi geliyordu, öyle fark ettik." dedi.

    "Çok üşümüştü, ayakları morarmıştı"

    Gülay Taşlıoğlu ise, "Eşim kapıyı açınca 'Bebek var burada' dedi. Ben de inanmadım, 'Ne bebeği olur burada?' dedim. Sonra kucaklayıp içeri aldı bebeği; ben de örtü buldum içeriden, iyice sardım bebeği. Sobanın yanına koyduk bebeği, sonra haber verdik. Sanki ormanda doğmuş gibi yüzünde odun kırıntıları, toprak vardı. Bebek çok üşümüştü, ayakları morarmıştı. Normal kıyafet giydirmişler ama ayağında bir şey yoktu." diye konuştu.

    Olaydan bir gün sonra bebeğin kendisine ait olduğunu söyleyen, aynı köyde yaşayan bir kadın ortaya çıktı.

    Jandarma ekiplerine çocuğun kendine ait olduğunu söyleyen kadının, gerekli testlerin yapılması için Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü bildirildi.

    İHA'nın aktardığına göre olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Burdur da kapıya bırakılan yeni doğan bebek olayında yeni gelişme #1

    Burdur da kapıya bırakılan yeni doğan bebek olayında yeni gelişme #2

    Burdur da kapıya bırakılan yeni doğan bebek olayında yeni gelişme #3

    Burdur da kapıya bırakılan yeni doğan bebek olayında yeni gelişme #4


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