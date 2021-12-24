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    Burdur'da karanlığı aydınlatan yangın: 11 hayvan telef oldu

    Taşkapı köyünde bilinmeyen nedenle başlayan yangın, evden ahıra sıçradı. 11 hayvan telef olup yangın büyürken, itfaiye erleri soğuk havadan etkilendi.
    • İHA
    • 24.12.2021 - 10:34
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 10:49
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    Burdur'da karanlığı aydınlatan yangın: 11 hayvan telef oldu

    Burdur'un Taşkapı köyünde, gece saatlerinde yanmaya başlayan evin alevleri ahıra sıçradı.

    11 HAYVAN TELEF OLDU

    Alevlerin yayılmasıyla adeta bölge aydınlanırken, ahırda bulunan 1 büyükbaş ve 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

    Köylünün ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 1 saatlik müdahale sonucunda yangını kontrol altına aldı.

    İTFAİYE ERİ SOĞUK HAVADA BUZ TUTTU

    Yangının yaşandığı köyde, bir yandan da hava sıcaklığı eksi 13 dereceyi gösterirken, bir itfaiye erinin yüzü de buz tuttu.

    Öte yandan yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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