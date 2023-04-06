Burdur'da karşıya geçmeye çalışan çocuğa otomobilin çarptığı anlar kameraya yansıdı

İHA
Burdur'da meydana gelen feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Önceki gün 12.30 sularında Bucak ilçesi Yeni Mahalle Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 32 EU 757 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğa çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır
Yaralanan 8 yaşındaki Suriye uyruklu Baraha G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.