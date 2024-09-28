Burdur'da kaynak makinesindeki alevler, balyaları yaktı

İHA
Korkutan yangın, Burdur’un Bucak ilçesi Kuşbaba köyünde meydan geldi.
Bir evin bahçesinde kaynak yapıldığı esnada makineden çıkan kıvılcımlar, samanların bulunduğu alana sıçrayarak yangın çıkardı.
Yangını kendi çabaları ile söndüremeyen vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
250 ADET BALYA SAMAN YANDI
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken 250 adet saman balyası yanarak kül oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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