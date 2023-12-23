Burdur'da kazaya karışan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

İHA
Burdur'un Bucak ilçesinde Alparslan Mustafa Ş. (25) idaresindeki otomobil ile Murat D. (25) yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Murat D.'nin kullandığı otomobil yoldan çıkarak dereye uçtu.
3 yaralı
Kazada dereye uçan otomobilde bulunan Murat D., Hüseyin A. (14) ve Ahmet A. (16) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış