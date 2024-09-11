Burdur'da keçilerini otlatan kadına husumetlileri saldırdı Bucak'ta keçilerini otlatmak için evinden çıkan Rahmiye Teke, 2 yıl önce aralarında cinayet olayından ötürü husumet bulunan komşular arasında çıkan kavgada feci şekilde darbedildi.

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İHA

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan Rahmiye Teke, hayvanlarını otlatmak üzere evden çıktı.

Otlak alanlara gitmek üzere sokağa inen yaşlı kadın, komşusu N.A. (41) tarafından taş ve sopalarla feci şekilde darbedildi.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Başından yaralanarak kanlar içinde kalan ve kolu kırılan Teke, olay sonrasında haberi alan aile yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Rahmiye Teke'nin şikayeti üzerine olayı gerçekleştiren N.A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CİNAYET OLAYI NEDENİYLE HUSUMETLERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan taraflar arasında 2 yıl önce cinayet olayı yüzünden husumet bulunduğu öğrenildi.

O günden itibaren sürekli N.A. tarafından tehdit ve hakaretlere uğradığını söyleyen Rahmiye Teke, adliyeye giderek suç duyurusunda bulunup adalet istedikleri belirtti.

"TAŞ VE SOPALARLA BENİ DARBETTİ"

Adliye bahçesinde yaşadıklarını anlatan Rahmiye Teke, “Sabah keçilerimi otlatmaya gidiyordum. Beni takip etti. İlk başta taş ile vurdu, daha sonra elindeki sopa ile beni darbetti. Aldığım sopa darbeleri ile başımdan yaralandım ve kolum kırıldı. Bir de bunun üzerine beni bağırma diye tehdit etti. Bu olay damadımın öldüğü olayla ilgili.” dedi.

"2 YIL ÖNCE EŞİMİ ÖLDÜRÜLDÜ, BU DEFA ANNEMİ DÖVDÜLER"

Darbedilen Rahmiye Teke'nin kızı Selma Koşdili ise adalet istediklerini dile getirerek, “Benim eşim öldürüldü 2 yıl önce. Bu sefer annemi dövmüşler. Adliyeye geldik. Bu kadının tutuklanmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan N.A., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)