Burdur'da kendini polis olarak tanıttı: 2 milyon liranın üzerinde dolandırdı Burdur’da kendini polis/savcı olarak tanıtarak 2 kişiyi dolandıran, milyonlarca lira ve altını alarak kayıplara karışan zanlı polis ekiplerinin takibi sonucu Antalya’dan Adana’ya giderken yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

Telefon dolandırıcılarının kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıtarak yaptıkları vurgunlar son bulmuyor.

Son vaka ise Burdur'da meydana geldi.

29 Ağustos günü kendini polis/savcı olarak tanıtarak 2 kişiyi korkutup toplam 148 gram altın bilezik, 10 adet çeyrek altın, 50 bin TL nakit para ve banka hesap numarasına 2 milyon TL aktaran şahıs kayıplara karışmıştı.

TELEFON DOLANDIRICILIĞININ SONU GELMİYOR

Meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili harekete geçen polis ekipleri, yapılan titiz çalışmalar sonucu şüpheli şahsın E.M. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

E.M.’nin 3 Eylül günü Antalya’dan Adana’ya gideceğini öğrenen ekipler, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar sonucu E.M.’yi Manavgat ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

E.M.’nin yapılan üst aramasında kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid uyuşturucu madde, bin 280 dolar, bin TL ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen E.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)