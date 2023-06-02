Burdur’da kız arkadaşlarına baktığını iddia ettiği işçiyi yaraladı Kentte 18 yaşındaki genç, kız arkadaşlarına baktığı iddiası ile tartıştığı inşaat işçisini koltuk altından ve göğüs kısmından yaraladı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı.

İHA

Burdur'un Bucak ilçesinde bıçaklı saldırı olayı yaşandı.

İnşaat halindeki bir binanın önünde 2 erkek ve 2 kız arkadaşı ile birlikte yürüyen 18 yaşındaki Hasan N., inşaatta çalışan Emre A. ile tartışmaya başladı.

Olayın nedeni ise; 'kız arkadaşlarıma baktın' iddiası.

Göğsünden yaraladı

Kısa süre sonra tansiyon yükseldi. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Hasan N., yanındaki bıçakla Emre A.’yı sağ koltuk altı ve göğüs kısmından yaraladı.

Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alındı

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emre A., ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasan N. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.