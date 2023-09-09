Burdur'da kontrolden çıkan otomobil takla attı Yolda seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine yoldan geçenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İHA

Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Bölmepınar mevkisinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı.

Yolda seyir halinde olan 20 AJZ 556 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı.

Takla attıktan sonra devrilen otomobilde sürücü yaralanırken, bölgeye sağlık ekibi çağrıldı.

Sürücü olay yerinde tedavi edildi

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)