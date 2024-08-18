Burdur'da köprüden uçarak yanan otomobilin sürücüsü son anda kurtuldu

Burdur'da Fethiye kara yolunun Yassıgüme köyü mevkiinde seyir halinde olan Himmet K. (24) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak köprüden dere yatağına uçtu.
Kazayı gören bir vatandaşın dereye inerek Himmet K.'yi araç içerisinden çıkarmasının hemen ardından araç alev alarak yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın nedeniyle araç tamamen yanarak kül olurken Himmet K.'nin vücudunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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