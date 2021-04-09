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- Burdur'da kuyuya düşen ineğin yardımına itfaiye koştu
Burdur'da kuyuya düşen ineğin yardımına itfaiye koştu
Kullanılmayan 10 metre derinlikteki kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından sağ kurtarıldı.
- İHA
- 09.04.2021 - 12:58
- Güncelleme : 09.04.2021 - 13:04
Burdur'un Bucak ilçesi Sazak Mevkii'nde ineği kaybolan İlyas Özdemir, bahçede su dolu kuyusunu kontrol ettiğinde hayvanı fark etti.
Özdemir, Bucak Belediye itfaiyesini arayarak yardım istedi.
İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞTİ
Gelen itfaiye ekipleri, 10 metre derinliğindeki kuyudaki ineği kurtarmak için çalışma başlattı.
1 saatlik çalışmanın ardından inek kuyudan halat yardımıyla çıkartılarak, sahibine teslim edildi.
Burdur'da kuyuya düşen ineğin yardımına itfaiye koştu VİDEO
KURTARMA ANI KAMERADA
İtfaiye ekiplerinin hayvanı kurtarma anları cep telefonu ile görüntülendi.