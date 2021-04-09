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    Burdur'da kuyuya düşen ineğin yardımına itfaiye koştu

    Kullanılmayan 10 metre derinlikteki kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından sağ kurtarıldı.
    • İHA
    • 09.04.2021 - 12:58
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 13:04
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    Burdur'da kuyuya düşen ineğin yardımına itfaiye koştu

    Burdur'un Bucak ilçesi Sazak Mevkii'nde ineği kaybolan İlyas Özdemir, bahçede su dolu kuyusunu kontrol ettiğinde hayvanı fark etti.

    Özdemir, Bucak Belediye itfaiyesini arayarak yardım istedi.

    İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞTİ

    Gelen itfaiye ekipleri, 10 metre derinliğindeki kuyudaki ineği kurtarmak için çalışma başlattı.

    1 saatlik çalışmanın ardından inek kuyudan halat yardımıyla çıkartılarak, sahibine teslim edildi.

    Burdur'da kuyuya düşen ineğin yardımına itfaiye koştu VİDEO

    KURTARMA ANI KAMERADA

    İtfaiye ekiplerinin hayvanı kurtarma anları cep telefonu ile görüntülendi.

    Burdur da kuyuya düşen ineğin yardımına itfaiye koştu #1

    Burdur da kuyuya düşen ineğin yardımına itfaiye koştu #2

    Burdur da kuyuya düşen ineğin yardımına itfaiye koştu #3

    Burdur da kuyuya düşen ineğin yardımına itfaiye koştu #4

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