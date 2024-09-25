Burdur'da kuzenini öldürüp kaçmıştı: Eşi ile birlikte yakalandı Bucak'ta aracının önünü keserek pompalı tüfekle öldürdüğü kuzenini olay yerinde bırakıp kaçan Onur Altan, eşi Şerife Altan ile saklandıkları evde yakalandı. Çift için tutuklama kararı verildi.

DHA

Burdu'un Bucak ilçesinde yaşayan Onur Altan, husumetli olduğu halasının oğlu Beytullah Soylu'nun kullandığı otomobilin peşine takıldı.

Soylu'nun aracının önünü kesen Altan, kuzenine pompalı tüfekle ateş etti.

Göğsünden ağır yaralanan Beytullah Soylu'nun hareket eden otomobili, park halindeki başka bir araca çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleden sonra ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Beytullah Soylu, kurtarılamadı.

Bucak Sanayi Sitesi'nde oto tamirci olan Soylu'nun cenazesi, işlemlerinin ardından toprağa verildi.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Kaçan Onur Altan, polisin operasyonunda suç aleti tüfek ile birlikte saklandığı evde yakalandı.

Olayla ilgili yapılan soruşturmada suç delillerinin gizlenmesi ve Onur Altan'ın saklanmasına yardım ettiği belirlenen eşi Şerife Altan, babası Y.A. (47), arkadaşları B.T. ve E.A. da gözaltına alındı.

KUZEN KATİLİ VE EŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Onur Altan ve eşi Şerife Altan tutuklanırken Y.A., B.T. ve E.A. adli kontrol şartıyla bırakıldı.

"TEHDİT ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Onur Altan ve eşi, Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Onur Altan'ın, polis merkezindeki ilk ifadesinde, kuzeni Beytullah Soylu ile aralarında husumet bulunduğunu, birkaç kez kavga ettiklerini, birbirlerini sürekli tehdit ettiklerini ve bu yüzden öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)