Burdur'da meydana gelen trafik kazasının ardından ortalık karıştı Burdur’da meydana gelen trafik kazasının ardından kazazede yakınları kavgaya tutuştu. Olaylar güçlükle yatıştırılabildi.

İHA

Burdur merkez Aydınlıkevler Mahallesi 'nde Emrah K. (26) idaresindeki motosiklet ile Şerife Y. idaresindeki lüks otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emrah K. ve arkasında yolcu olarak bulunan İsmail A. (21) yere düşerek yaralandı.

Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerini yaptığı ilk müdahale sonrası Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazazede yakınları birbirine girdi

Kaza sonrası kazazede yakınları olay yerine gelerek sözlü olarak tartışmaya başladı.

Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüşürken olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen takviye polis ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle ayrılan taraflar olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.