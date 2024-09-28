Burdur'da motosikletlinin feci ölümü Çavdır ilçesinde motosikletiyle seyir halindeki iş makinesine çarpan motosikletli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Burdur’un Çavdır ilçesi Gölhisar yolunda seyir halinde olan 49 yaşındaki Kadir Erdem idaresindeki plakasız motosiklet, önünde ilerleyen Bahri E. idaresindeki iş makinesine arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Kadir Erdem ağır yaralanırken, olay yerine ise çok sayıda ekip sevk edildi.

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Çavdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İş makinesi sürücüsü Bahri E. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kadir Erdem hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)