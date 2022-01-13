Burdur'da ölü bulunan 3 yaşındaki Ayşenur'un cenazesi alınmadı

3 yaşındaki çocuğun biyolojik babası, kızının anneanne ve dedesinin nüfusuna kayıtlı olduğunu, anneannenin ise 'Cenazenizle uğraşamam' dediği için cenazeyi alamadığını söyledi.

Burdur'da evde ölü bulunan 3 yaşındaki çocuğun cenazesi morgdan alınmadı.

Bu kapsamda çocuğun biyolojik babası olduğunu iddia eden E.K, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayşenur'un doğduğundan beri yüzünü kendisine göstermediklerini söyledi.

NÜFUSUNA KAYITLI OLMADIĞI EVLADININ CENAZESİNİ ALAMADI

Çocuğu öldükten sonra çağrıldığını dile getiren E.K, Ayşenur'un eski kayınvalidesi ile kayınbabasının nüfusuna kayıtlı olduğundan cenazesini teslim alamadığını belirtti.

"BEN SİZİN CENAZENİZLE İLGİLENEMEM"

E.K, çocuğun annesi ile dayısının cezaevinde olduğunu anımsatarak, "Kayınvalidem ortada yok kayıp. 'Ben sizin cenazenizle ilgilenmem' diyor. Şehri terk etmiş. Aradım bize küfretti, hakaret etti, telefonu yüzümüze kapattı." şeklinde konuştu.

"OĞLUMU İSTİYORUM KIZIMIN DA CENAZESİNİ İSTİYORUM"

Devlet korumasına alınan nüfusuna kayıtlı 4 yaşındaki oğlunu yanına almak istediğini belirten E.K "Oğlumu istiyorum, kızımın da cenazesini istiyorum. Kızımın başına gelenler oğlumun da başına gelirse yaşayamam. Hepsinden şikayetçiyim, gereken en yüksek yerlere de şikayet edeceğim.

"ÇOCUĞUMU AYAĞINDAN KANEPEYE BAĞLAMIŞLAR"

Bilhassa eski kayınvalidemden şikayetçiyim. Çocuğumu ayağından kanepeye iple bağlamışlar. Ayşenur'u benden kaçırmak, bana göstermemek için kendi nüfuslarına almışlar. DNA testi için örnek verdim, kan verdim. Benim devletimizden tek isteğim kızımın cenazesini bana teslim etsinler, onu kendi memleketimde gömmek istiyorum. Bundan sonra oğlum yanımda olsun, onun sağ olduğunu bildiğim için yaşıyorum." dedi.

AYŞENUR'UN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ANNE VE DAYISI TUTUKLANDI

Öte yandan Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2019 doğumlu Ayşenur Kazık'ın ölümüyle sonuçlanan olaya dair Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ölen çocuğun annesi K.K. ve dayısı olduğu iddia edilen H.T.Ç'nin kasten öldürme suçundan tutuklandığı, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Burdur'da 3 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan anne ve dayı tutuklandı

