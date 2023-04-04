Burdur'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

DHA
Burdur-Ankara karayolu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yakınlarında 49 yaşındaki Güngör Yılmaz yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı.
Kazada sürücü Güngör Yılmaz, eşi Hilmiye Yılmaz ile 44 yaşındaki İsmail Ünet ve aynı yaştaki eşi Gülsüm Ünet yaralandı.
Hastanede hayatını kaybetti
Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Hilmiye Yılmaz kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Hilmiye Yılmaz ve Gülsüm Ünet'in kardeş olduğu, ailenin Yılmaz çiftinin Sakarya'da oturan kızını ziyarete gittikleri sırada kazanın yaşandığı belirtildi.