Burdur'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü Otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralanırken, yaralılardan biri olan otomobil sürücüsü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA Burdur'da korkunç bir kaza yaşandı. El Sanatları Merkezi Kavşağı’nda dün akşam saatlerinde, Hüseyin K. (66) yönetimindeki 15 ABE 389 plakalı minibüs ile Bayram Sipahi yönetimindeki 15 DP 193 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bayram Sipahi ile minibüsteki yolculardan Zeliha Ç. (23) ve Sultan D. (23) yaralandı. Otomobil sürücüsü kurtarılamadı Çevredekilerin ihbarıyla, kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Bayram Sipahi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sipahi'nin cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu. Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Hüseyin K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.