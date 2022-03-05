Burdur'da otomobil istinat duvarına çarptı: 4 ölü

Burdur’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, istinat duvarına çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 4 genç yaşamını yitirdi.

Burdur'da Yahya Kılıç idaresindeki otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

4 GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yoldan çıkan araç, istinat duvarına çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu araçta 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.





HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarıldıktan sonra tespit edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin sürücü Yahya Kılıç (21), yolcu konumunda bulunan Recep Aslan (21), Edanur Ocaklı (21) ve Kerime Ece Karataş’ın (21) olduğu öğrenildi.





ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 4 gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle aracın adeta hurda yığınına döndüğü görüldü.





YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gençlerin acılı haberini duyan aile üyeleri ve arkadaşları Burdur Devlet Hastanesine adeta akın etti. Hastane önünde aileler ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.



