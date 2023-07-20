Burdur'da otomobil traktörün altına girdi: 3 yaralı Saman yüklü traktör ile lüks otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Burdur’un Bucak ilçesinde korkutucu bir kaza yaşandı.

Antalya istikametine gitmekte olan Fazıl Arif Ö. kontrolündeki 07 BHH 481 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi kavşağına doğru karşıya atlamak isteyen saman balyası yüklü Abdurrahman Ç. kontrolündeki 32 FU 248 plakalı traktöre çarparak altına girdi.

Ekipler müdahale etti

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar Fazıl Arif Ö., Abdurrahman Ç. ve ismi öğrenilemeyen diğer yaralı ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.